Das neue Online-Portal zur Anmeldung für Kinderbetreuungsplätze in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist von 1. April an über die Webseite der Gemeinde erreichbar. Das Rathaus bietet Informationstermine an, bei denen über Zoom-Konferenzen das Portal vorgestellt wird. Und zwar: am Dienstag, 16. März, 9.30 Uhr, bei Kindern bis drei Jahren; am selben Tag, 16 Uhr, bei Kindern im Kindergartenalter; und am Donnerstag, 18. März, bei Kindern im Grundschulalter. Anmeldung ist dazu möglich bis Frei- tag, 12. März, per E-Mail an kinder-jugend@hksbr.de. Eltern, die keine Möglichkeit haben, überhaupt die Anmeldung online vorzunehmen oder Fragen haben, können sich an Patricia Lang-Kniesner im Rathaus wenden. E-Mail: kinder-jugend@hksbr.de, Telefon 08102/888 57.