Der drohende Abschied des florierenden Unternehmens Flower Art beschäftigt Bürgermeisterin und Gemeinderäte in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) sagte am Donnerstag im Bauausschuss, sie habe das in ihrer Macht stehende unternommen, um der Firma eine Zukunft in der Gemeinde zu ermöglichen. Sie habe Gespräche geführt und das Anliegen an Grundstücksbesitzer weitergeleitet, damit die Firma eine neue Betriebsstätte finde. Die Gemeinde habe selbst keine Gewerbeflächen frei. Gemeinderat Max Lachner (AfW) empfahl, dem jungen Unternehmen den Tipp weiterzugeben, innerorts nach Flächen zu schauen, die frei würden, weil Firmen raus ins mittlerweile belegte Gewerbegebiet zögen. Mayer sagte auf SZ-Anfrage, sie würde der Firma, die ja expandiere, gerne eine größere Gewerbefläche vermitteln. Aber es sei schwierig. Die Entwicklung des Gewerbegebiets habe acht Jahre gedauert, weil Nachbarn dagegen geklagt hätten. Vor kurzem wurde bekannt, dass die Firma Flora Art, die unter dem Label Stylegreen Design-Objekte aus Pflanzen produziert, wegen geplanter Wohnbebauung an der Esterwagnerstraße ihren Standort zu verlieren droht.