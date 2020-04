Die Gemeindewohnungen an der Sportplatzstraße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn sind kurz vor der Fertigstellung. Am Ende ihrer Amtszeit besuchte Bürgermeisterin Ursula Mayer mit dem Architekten Hans Loidl und Bauleiter Klaus Rieger die Baustelle und überzeugte sich, dass das Wohngebäude im Sommer bezugsfertig sein wird. Bei der Wohnungsvergabe gelten primär als berechtigt Mitarbeiter, die im Rathaus, Gemeindekindergarten, Wasserwerk, Bauhof, Seniorenzentrum oder Kommunalunternehmen arbeiten. Die 1,5- bis 3-Zimmer-Wohnungen werden an eine bis vier Personen vergeben. Der Bewerbungsbogen kann auf der Website der Gemeinde abgerufen werden. Anmeldeschluss ist der 20. Mai 2020.