11. Juli 2019, 22:06 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Garagen-Flohmarkt

Zum alljährlichen Garagenflohmarkt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn lädt der Arbeitskreis "Zusammen Leben." Am Samstag, 20. Juli, können Besucher von 11 Uhr an einen Einkaufsbummel zu den im Ort verteilten Ständen unternehmen. In den Geschäften liegen Lagepläne aus. Auf dem Edeka-Parkplatz in der Carl-Orff-Straße 1 wird ein Grillfest gefeiert. Um 16 Uhr, wenn der Flohmarkt endet, tritt dort die Band "Siegertsbrunner Auszeit" auf. Die örtlichen Feuerwehren bieten Kinderprogramm und Drehleiterfahren. Die Einnahmen des Fests werden gespendet.