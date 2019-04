5. April 2019, 21:41 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Gäste aus Ostafrika

Gleich zwei Vertreter aus der lutherischen Partnerkirche in Tansania haben die Höhenkirchner bei ihrem Partnerschaftsgottesdienst am Sonntag, 7. April, um 10 Uhr in der Kreuz-Christi-Kirche, Martin-Luther-Platz 1, zu Gast. Pfarrer Yusuph Mbago, der für vier Jahre als Austauschpfarrer in Oberhaching lebt und arbeitet, wird die Predigt übernehmen. Pfarrer Weston Mhema war dagegen schon mehrere Male in Höhenkirchen und wird nun vor seiner Rückkehr nach Tansania verabschiedet. Der Gottesdienst trägt das Motto "Unser gemeinsames Haus auf dem Fels" und wird von Prädikant Andreas Eckel geleitet. Es spielt die Kirchenband der Kreuz-Christi-Kirche. Aus der Kollekte des Gottesdienstes werden Projekte der Partnergemeinde in Uhambule unterstützt. Bei einem Mittagessen im Gemeindesaal besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit den Gästen aus Ostafrika.