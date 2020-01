Mit dem neuen Jahr startet auch wieder der Volkstanz mit den Höhenkirchner Musikanten. Am Samstag, 4. Januar, treffen sich Volkstänzer zwar nach längerer Pause wieder einmal im Saal des Wirtshaues "Feuer&Stein", Rosenheimer Straße 2, in Höhenkirchen. Die zehn Höhenkirchner Musikanten wollen wie immer mit vielen Walzern und Polkas viel Freude am Tanzen vermitteln. Bei den eingestreuten Figurentänzen können auch Nichtgeübte sofort mitmachen. Denn es geht vor allem ums Tanzvergnügen und nicht um konzentriertes Ausführen schwieriger Schritte und Figuren. Neulinge sind oft überrascht, das ihnen Volkstanz so viel Spaß macht. Willkommen sind auch Zuhörer, die Freude an den Melodien aus bairischer Tradition haben. Zum Volkstanz muss man nicht unbedingt in Dirndl und Lederhose erscheinen. Tischreservierung unter 08102/4238, Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an.