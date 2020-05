Die Bemühungen, die Raumnot an der Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu beheben, kommen in Zeiten Corona-bedingter Einschränkungen schrittweise voran. Schulleiter Torsten Bergmühl arbeitet nach Information aus dem Rathaus an einem Raumkonzept, das dem Kultusministerium vorgelegt werden soll. Die Tendenz geht laut Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) dahin, sechs bis acht neue Räume schaffen zu müssen.