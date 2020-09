Die Post-Tochter DHL Paket bietet ihren Kunden in Höhenkirchen-Siegertsbrunnn erstmals eine Packstation an. Die Station mit 101 Fächern steht beim Pennymarkt an der Holzapfelstraße 2. An den Packstationen können registrierte Kunden an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr Pakete abholen oder aufgeben.