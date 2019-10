Aliceanne Wilhelm ist Musiklehrerin am Unterhachinger Gymnasium und hat in ihrer Heimatgemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn bereits ein Chorprojekt für den Karfreitagsgottesdienst ins Leben gerufen.

"Einfach kommen - mitmachen - ausprobieren!" heißt es an diesem Samstag, 19. Oktober, für alle interessierten Sänger beim Chorprojekt der evangelischen Kreuz-Christi-Kirche in Höhenkirchen. Nach dem großen Erfolg des Projekts für den Karfreitagsgottesdienst sollen unter Leitung der Musiklehrerin Aliceanne Wilhelm jetzt Stücke für den Abendgottesdienst am Buß- und Bettag einstudiert werden. Beginn der "Schnupperprobe" im Gemeindezentrum der Kreuz-Christi-Kirche ist um 18 Uhr.

Dafür hat Wilhelm, die in Höhenkirchen aufgewachsen und eng mit der Gemeinde verbunden ist, eine Mischung interessanter und zugleich Zuversicht gebender Lieder ausgesucht, die bis Mitte November gut zu erlernen sind. Besonders freut sie sich selbst auf das gesangliche "Bleibe bei uns, oh Herr, wenn es Abend wird" im Satz des österreichischen Liedtexters Lorenz Maierhofer. Es sei sehr eingängig und reiße erfahrungsgemäß alle Sänger mit, betont sie. Auch steht schon das Lied "Nun ruhen alle Wälder" auf dem Programm, das der Thomanerchor 2016 zur Trauerfeier des international geschätzten Dirigenten Kurt Masur gesungen hat.

Das sind große Vorbilder. Aber Wilhelm ist nicht bange. Als sie den damaligen Kirchenchor der Kreuz-Christi-Gemeinde übernahm, sei sie ins kalte Wasser gesprungen und habe "dabei und seitdem viel gelernt", sagt sie. Wilhelm ist inzwischen Musiklehrerin am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching und hat zunehmend festgestellt, dass Ensembleleitung ihre wirkliche Leidenschaft ist.

Für das Chorprojekt hofft Wilhelm auf viele neue Mitsänger - insbesondere Männer. Mitwirkende des Projektchors vom April haben sich schon angemeldet. Wilhelm will auch Stimmbildung in die Proben einflechten, die allen Spaß macht und sie fördert: "Jeder soll möglichst auf seinem Niveau etwas dazulernen, nicht bloß Noten pauken." Sie hofft, dass auch Mitglieder anderer Chöre Spaß an dem Projekt finden, das nicht ihr letztes sein soll: "Mir gefällt die Energie und Lust, die die Leute mitbringen."

Die Chorprobe an diesem Samstag im Gemeindezentrum der Kreuz-Christi-Kirche am Martin-Luther-Platz dauert von 18 bis 19.30 Uhr. Weitere Proben gibt es dort am 25. Oktober sowie am 8. und 15. November, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr und am Samstag, 16. November, von 10 bis 13 Uhr. Der Gottesdienst in der Kreuz-Christi-Kirche am Buß- und Bettag, 20. November, beginnt um 19.30 Uhr.