24. September 2018, 22:01 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Der Pfarrverband feiert

Der Pfarrverband Höhenkirchen richtet zum Auftakt des neuen Arbeitsjahres für alle Mitglieder am Sonntag, 30. September, ein Pfarrverbandsfest aus. Im Pfarrzentrum an der Schulstraße 1 wird zunächst um 11 Uhr - gestaltet durch die Combo - der Gottesdienst gefeiert. Anschließend geht es von 12.30 Uhr an auf einem kleinen, aber feinen Oktoberfest weiter; mit Spanferkel und anderen bayerischen Speisen. Eine Hüpfburg ist aufgebaut, der Eine-Welt-Laden geöffnet.