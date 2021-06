Die CSU Höhenkirchen-Siegertsbrunn lädt ihre Mitglieder und Interessierte aus der Gemeinde zu einem virtuellen politischen Stammtisch am Montag, 14. Juni. Beginn ist um 19.30 Uhr, zu Gast ist der CSU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Florian Hahn, der sich bei der Wahl am 26. September wieder um das Direktmandat in Berlin bewirbt. Wer an der Videokonferenz teilnehmen will, muss sich per E-Mail an roland.spingler@t-online.de anmelden. Der Zugangslink wird dann rechtzeitig zugeschickt.