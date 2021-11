Der Christkindlmarkt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn am ersten Advent wird heuer erstmals vor der Sigoho-Marchwart-Grundschule stattfinden. Grund für den Umzug vom üblichen Standort auf dem Vorplatz der Raiffeisenbank in der Bahnhofsstraße in Siegertsbrunn sei die Corona-Pandemie, erläuterte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) im Gemeinderat. An der Grundschule habe man nicht nur mehr Platz, um Abstände einzuhalten, das Areal lasse sich auch absperren, sodass im Falle einer 2G- oder 3G-Regel Zugangskontrollen vorgenommen werden können. "Es ist zwar ein etwas größerer Aufwand, das dort zu organisieren", so Konwitschny, "aber ich bin zuversichtlich, dass das gut funktionieren wird."