5. August 2018, 22:03 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Büschelbinden und Wallfahrt

Zu Ehren der Aufnahme Mariäs in den Himmel findet beim Frauenclub in St. Peter in Höhenkirchen am Dienstag, 14. August, von 17 Uhr an wieder das Kräuterbüschelbinden statt. Die Kräuter werden in den nachfolgenden Festgottesdiensten gesegnet und stehen vor der Messe am Mittwoch, 15. August, von 11 Uhr an zum Verkauf. Um 15 Uhr startet dann die Wallfahrt zur Mariengrotte Kleinkarolinenfeld. Treffpunkt ist um 14 Uhr am S-Bahnhof Höhenkirchen. Nach der Fahrt zur Station Kreuzstraße beginnt die Fußwallfahrt zur Mariengrotte (Dauer: etwa 30 Minuten). Die Andacht findet bei der Grotte statt. Auf dem Rückweg wird Brotzeit beim Barte-wirt gemacht. Eine Anmeldung ist beim Pfarrbüro Höhenkirchen (Telefon: 08102/77 400) möglich.