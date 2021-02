Die Bürgerversammlung in Höhenkirchen-Siegertsbrunn soll im März nachgeholt werden. Ursprünglich war die Veranstaltung im November geplant, ehe sie wegen der Coronakrise abgesagt werden musste. Sollte es die Pandemielage erlauben, wird die Bürgerversammlung nun am Dienstag, 16. März, von 19 Uhr an in der Mehrzweckhalle stattfinden und per Livestream im Internet übertragen werden. Schon jetzt können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen und Anträge einreichen - per Post oder E-Mail an rathaus@hksbr.de. Einsendeschluss ist der 8. März.