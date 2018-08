1. August 2018, 22:01 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Blasmusik im Biergarten

Musik braucht keine Ferien: Deshalb lädt die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn alle Daheimgebliebenen an den Freitagen in den Ferien, beginnend mit dem 3. August, zu ihren musikalischen Abenden in den Biergarten des Gasthofs Inselkammer in Siegertsbrunn ein. Aus ihrem reichhaltigen Repertoire an Unterhaltungsmusik spielen die Musiker zur eigenen und zur Freude der Zuhörer auf. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr, Ende je nach Witterung. Nähere Informationen finden sich auf der Homepage (www.blaskapelle-hoehenkirchen-siegertsbrunn.de).