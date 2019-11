Ein weltberühmter Liederzyklus und ein dazu passendes Buch - Besucher können am Freitag, 8. November, im Pfarrsaal Mariä Geburt in Höhenkirchen, Schulstraße 11, beides goutieren. Bariton Martin Danes wird eine Auswahl aus Schuberts "Winterreise" darbieten, Julian Riem begleitet ihn am Klavier. Nach dem Konzert stellt die Siegertsbrunner Künstlerin Christl Kaspar ihren Bildband "Die Winterreise" vor. Sie hat die Musik in 24 Bildern und 24 Holzschnitten eingefangen. Die Besucher sind danach zu einem Sektempfang eingeladen. Karten zu 15 Euro gibt es bei Schreibwaren Obermeier und Schreibwaren Squarra, telefonisch unter 08102/42 38 oder per E-Mail an ingridsepp@onlinehome.de.