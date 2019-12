Für die Sternsinger im Pfarrverband Höhenkirchen-Siegertsbrunn beginnt das Jahr 2020 mit der Teilnahme an der weltweiten Spendenaktion unter dem Motto "Frieden am Beispiel des Libanon". Wer Besuch von den Sternsingern bekommen möchte, kann sich an das Pfarrverbandsbüro wenden (Telefon: 08102/774 00). Anmeldezettel liegen auch in den Kirchen des Pfarrverbands aus. Zudem sucht der Pfarrverband auch weiter Freiwillige, die mitsingen und mithelfen wollen. Die Sternsinger werden am 3. Januar von 17 Uhr an vom Pfarrzentrum aus ausgesendet und kehren am 6. Januar um 17 Uhr mit ihren eingesammelten Gaben zur Krippe zurück.