Zwei Gartenbau-Arbeiter haben in Höhenkirchen-Siegertsbrunn einer auf dem Gehweg zusammengebrochenen Frau womöglich das Leben gerettet. Die 41-Jährige war am Dienstagvormittag gegen 10.40 Uhr in der Rosenheimer Straße kollabiert, als die beiden Männer auf dem Weg zu ihrer Baustelle vorbeikamen. Die Frau befand sich nach Angaben der Münchner Feuerwehr in einem lebensbedrohlichen Zustand. Einer der Männer begann mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, während der andere einen Notruf absetzte. Zufällig bog in diesem Moment ein Notarztfahrzeug aus Ottobrunn in die Straße ein, das auf dem Weg zu einem anderen Einsatz war. Die Rettungskräfte hielten an, als sie den Notfall erkannten, den ursprünglichen Einsatz übernahm ein weiterer Notarzt. Die Versorgung der 41-jährigen Patientin sei "intensiv und anspruchsvoll" gewesen, berichtet die Feuerwehr, weshalb die Rettungskräfte die Ersthelfer zu ihrer Untersützung angeleitet hätten. Gemeinsam sei die Frau professionell bis zum Eintreffen des Rettungswagens versorgt worden.