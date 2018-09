25. September 2018, 22:05 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Amerikanisch tanzen

Der Tanzclub "Smiling Trailers" stellt bei einem Schnupperabend den "Modern American Square Dance" vor, einen amerikanischen Volkstanz. Für diesen stehen vier Tanzpaare in einem Quadrat ("Square") und tanzen auf Zuruf eines so genannten Callers verschiedene Figuren. Der Tanz kann beim Schnupperabend selbst ausprobiert werden. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 28. September, um 19.30 Uhr in der Erich-Kästner-Schule in der Brunnthaler Straße 8. Der Club trifft sich ansonsten immer freitags, einzelne Tanzfiguren werden in speziellen Kursen eingeübt. Weitere Informationen gibt es auf smiling-trailers.de.