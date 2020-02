Das Zusammenspiel von Querflöte und Klavier gehört zu den beliebtesten Besetzungen der Kammermusik und wird von dem japanisch-koreanischen Duo Fantasia mit Perfektion inszeniert. Die in Düsseldorf geborene Japanerin Julia Ito (Klavier) und ihr südkoreanischer Ehemann Utum Yang (Flöte) sind in ihrer Wahlheimat inzwischen Publikumsmagnete. Für das Duo ist sein Name Programm. So kommen ausgefallene, sorgfältig konzipierte Programme zustande, die sie am Sonntag, 9. Februar, von 20 Uhr an im Pfarrsaal Mariä Geburt in der Schulstraße 11 auf die Bühne bringen. Vom frühen Werk Mozarts über Schuberts "Ständchen", die 16 kurzen Walzer von Brahms und Dvořáks "Humoreske" bis hin zu Fritz Kreisler wird heitere, unbeschwerte Kammermusik gespielt. Tickets gibt es an der Abendkasse und bei Schreibwaren Squarra, sie kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Reservierungen sind unter 08102/4238 möglich