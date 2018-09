25. September 2018, 22:05 Uhr Haushalt Haar ist flüssig

Die Gemeinde verzeichnet unerwartet hohe Steuereinnahmen

Der Gemeinde Haar geht es finanziell bestens. Sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei den Rücklagen wurden zum Jahresende 2017 die Annahmen deutlich übertroffen. Wie Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) bei der Vorstellung der Jahresrechnung im Hauptausschuss darlegte, nahm das Rathaus bei einem Ansatz von 22 Millionen am Ende 24,4 Millionen Euro an Gewerbesteuer ein. Der Rekordwert aus dem Jahr 2011 mit 24,8 Millionen Euro wurde nur knapp verfehlt. Die Rücklagen stiegen auf bisher nie erreichte 41,2 Millionen Euro. Sie erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Millionen Euro.

Der finanzielle Spielraum ist also in der Gemeinde, die zuletzt immer wieder Einbrüche bei der Gewerbesteuer und Rückzahlungen zu verkraften hatte, deutlich gestiegen. Bezeichnend sind in diesem Zusammenhang auch die 14 Millionen Euro an Ausgaberesten, die mittlerweile für bereits angepackte Projekte aufgelaufen sind, die noch nicht abgerechnet wurden. Bürgermeisterin Müller zeigte sich gerade vor dem Hintergrund, dass mit dem Pharmaunternehmen MSD ein bedeutender Gewerbesteuerzahler im Jahr 2021 die Kommune verlassen wird, zufrieden mit der Entwicklung und erwähnte beiläufig, dass der Aufwärtstrend bei der Gewerbesteuer nichts mit dem besagten Unternehmen zu tun habe. Es gibt also noch andere potente Firmen in Haar, das eher zu den finanzschwächeren Kommunen im Landkreis zählt und große Aufgaben vor sich hat. Alleine die Kosten für die Erweiterung der Grundschule im Jagdfeld wurden zuletzt auf 37,4 Millionen Euro beziffert.

Da kommt der Aufschwung, der sich bei allen Einnahmequellen zeigt, gerade recht. So nahm Haar mit 15,4 Millionen Euro Anteil an der Einkommenssteuer 1,5 Millionen Euro mehr ein als 2017 geplant. An Umsatzsteuer gingen zwei Millionen Euro ein, ein Plus von 300 000 Euro. Die Grunderwerbssteuer brachte 962 000 Euro ein, was 112 000 Euro über dem Plan lag.