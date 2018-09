28. September 2018, 21:54 Uhr Haar Zweimal ohne Führerschein

Gleich zweimal ist ein 52-Jähriger aus dem östlichen Landkreis am Donnerstag beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt worden. Der Mann war um 6.50 Uhr in Haar auf der Vockestraße unterwegs, als die Polizei ihn kontrollierte. Der Autofahrer händigte den Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Es stellte sich allerdings heraus, dass dem Mann das Recht aberkannt worden war, diese Fahrerlaubnis in Deutschland zu gebrauchen. Er erhielt eine Anzeige und musste sein Auto stehenlassen. Allerdings hatte der Mann die Dokumente bei der Polizei vergessen. Die Beamten brachten ihm die Papiere zu seiner Arbeitsstelle, einer Großbaustelle in Haar. Hier mussten sie feststellen, dass der Mann unbeeindruckt von der vorangegangenen Kontrolle mit einem Bagger herumfuhr. So erhielt er gleich noch eine weitere Anzeige.