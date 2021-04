Die Gemeinde Haar greift in die Tasche, um Erzieherinnen und Kinderpfleger besser zu bezahlen. Der Gemeinderat hat beschlossen, eine Arbeitsmarktzulage in Höhe von monatlich 150 Euro zu gewähren. Den freien und gemeinnützigen Trägern von Einrichtungen in Haar wird ein Ausgleich in Aussicht gestellt, in entsprechender Höhe ein Betriebskostendefizit auszugleichen. So sollen gleiche Verhältnisse an allen Kindertagesstätten in Haar gesichert werden. Die CSU hatte die Einführung der Zulage beantragt, um in der Konkurrenz mit der Stadt München und umliegenden Kommunen bei den Fachkräften zu punkten. Sonja Britt, CSU-Gemeinderätin und Leiterin des Kindergartens St. Konrad, hatte vor Fachkräftemangel gewarnt.