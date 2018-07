20. Juli 2018, 22:06 Uhr Haar Willy Astor und Freunde

Willy Astor ist vor allem bekannt für seine wortspielerischen Kabarett-Nummern, er nennt sich nicht zu Unrecht "Verb-Brecher, Silbenfischer und Vers-Sager" und taucht gerne ein in den "Wörtersee". Der im Münchner Stadtteil Hasenbergl aufgewachsene Astor ist aber auch Musiker und Komponist - so hat er etwa zusammen mit Radiomoderator und Stadionsprecher Stephan Lehmann das FC-Bayern-Lied "Stern des Südens" geschrieben.

Seit 1994 zudem gibt es das musikalische Projekt "Sound of Islands", mit dem der 56-Jährige als Gitarrist erfolgreich ist, mittlerweile unterstützt von den Vollblutmusikern Kiko Pedrozo, Titus Vollmer und Martin Kälberer. Nun kommen "Willy Astor and friends" nach Haar, am Montag, 30. Juli, geben sie auf ihrer "Sound of Islands Tour 2018" ein Konzert im Kleinen Theater. "Mir wurde bewusst, dass Instrumentalmusik die Menschen berühren und mitnehmen kann auf den Reisen durch die Welt der Musikstile, von Tango bis Bossanova, von Blues bis Jazz. Hunderte Farben in einem Regenbogen", erklärt Astor. "Musik ist für mich eine Sprache, die auch ohne Worte Menschen verbinden kann und sie in wunderbare Zustände versetzt." Mit dem Projekt "Sound of Islands" will er dem Publikum "eine Insel bieten, die der Seele wieder ausreichend Zeit zur Erholung gibt." Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Karten im Vorverkauf gibt es unter willyastor2018.eventbrite.de.