5. Oktober 2018, 22:15 Uhr Haar Wie es bei der Jugend läuft

Es geht um Schule, Freizeit, Sport, Integration und die Politik am Ort: Die Gemeinde Haar will wissen, wie ihre Jugendlichen ticken und startet am Montag, 8. Oktober, mit einer Online-Befragung. "Läuft bei dir?" ist die Aktion überschrieben, bei der die junge Generation bis 15. Oktober aufgerufen ist, sich durch 19 Fragen zu klicken. Die Verwaltung im Rathaus, aber auch der Gemeinderat, die Jugendzentren, Vereine, Institutionen und natürlich die Schulen sollen Informationen bekommen, wie sie besser auf die Bedürfnisse der Jugend eingehen können. Die Jugendbefragung soll laut Mitteilung aus dem Rathaus eine Grundtendenz abbilden und Wünsche aufzeigen - und das Ganze anonym.

Seit einigen Tagen sind bunte "Mach mit!"-Plakate in der Gemeinde zu sehen. Über einen QR-Code kann jeder mit dem Smartphone direkt zur Umfrage gelangen, in den Jugendzentren und Schulen wird geworben, in den sozialen Medien soll der Aufruf geteilt werden. Die Fragen wurden in Kooperation mit den Jugendeinrichtungen und Schulsozialarbeitern zusammengestellt und nun online gestellt. Wer möchte, der kann bei der dem Rathaus zufolge garantiert anonymisierten Befragung am Ende trotzdem seinen Namen angeben - selbstverständlich ohne Zuordnung zu den Antworten -, denn es gibt etwas zu gewinnen: Mehr als 100 Preise vom Eis bis zum Kinogutschein hat das Rathaus zusammengestellt. Die Lostrommel wird am Mittwoch, 23. Januar, um 18 Uhr im Bürgerhaus angeworfen.