24. Januar 2019, 22:07 Uhr Haar Wertstoffhof nimmt Öl und Reifen nicht mehr an

Das neue Jahr hat am Wertstoffhof in Haar einige Änderungen mit sich gebracht. Nicht nur, dass dort etwas umgebaut wurde und manches umstrukturiert. Es werden dort jetzt auch keine Altreifen mehr angenommen und auch Altöl müssen die Bürger woanders entsorgen. Die Änderungen hat das Rathaus umgesetzt, nachdem dort das Umweltreferat ausgewertet hatte, was in Haar und anderswo im Landkreis alles an den Wertstoffhöfen landet. Dabei fiel auf, dass die Gemeinde Haar mit 23,5 Prozent Anteil bei den Altreifen doch ziemlich deutlich über dem Durchschnitt liegt. Im Umweltreferat erklärte man sich das damit, dass viele ihre Altreifen nach Haar fahren, um sie dort loszuwerden, auch weil andernorts Altreifen nicht angenommen werden.

Darauf hat man nun in Haar reagiert und verweist darauf, dass Altreifen beim Reifenhändler entsorgt werden können oder bei der AFM Entsorgungsbetriebe GmbH an der Emmeranstraße in Feldkirchen. Dort zahle man drei Euro je Reifen, beziehungsweise vier Euro je Reifen mit Felge. Beim Altöl zieht die Gemeinde Haar die Konsequenz aus den hohen Kosten, die wegen verschärfter Vorschriften beim Sammeln, Lagern und Transport von Altöl anfallen. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 260 Liter Altöl abgegeben. Auch Altöl könne bei Händlern und auch an Tankstellen entsorgt werden, heißt es.