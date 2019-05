24. Mai 2019, 22:06 Uhr Haar Werkschau junger Tänzer

Die drei- bis 14-jährigen Teilnehmer der verschiedenen Kinder-Tanzkurse an der VHS Haar werden am Samstag, 1. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr ihr Können im Bürgersaal Haar zeigen. Präsentiert werden Tänze aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie Ballett, Jazz-Dance, kreativer und moderner Kindertanz. Der Unkostenbeitrag beträgt vier Euro, Kinder bis fünf Jahre haben freien Eintritt. Karten für die Tanzwerkschau sind von sofort an in den VHS-Geschäftsstellen an der Münchener Straße 3 und Friedrich-Ebert-Straße 12 erhältlich.