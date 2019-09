Artikel per E-Mail versenden

Unter dem Motto "Das kleine Weinfest vor der Wiesn" organisiert die CSU Haar an diesem Freitag, 20. September, von 16 bis 20 Uhr ein Fest mit, wie es heißt, "erlesenen Tropfen und kulinarischen Köstlichkeiten" zum Wiesn-Auftakt. Wer möchte, kann zur Einstimmung auf das Oktoberfest in Tracht kommen. Zu finden ist das Weinfest beim Feinkost-Geschäft Adametz an der Leibstraße 30.