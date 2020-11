Christoph Malisch, Arzt der Traditionellen chinesischen Medizin, hält an der Haarer Volkshochschule einen Vortrag über die Erkrankung Fibromyalgie, die für viele mit Schmerzen und Einschränkungen einhergeht. Malisch geht auf Akupunktur und chinesische Kräutertherapie ein. Gebühr: 30 Euro. Der Vortrag findet am Mittwoch, 2. Dezember, 19.30 Uhr an der Münchner Straße 3 statt. Anmeldung: 089/46002-800, www.vhs-haar.de.