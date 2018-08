23. August 2018, 21:56 Uhr Haar Volkshochschule vor Wechsel

Bisheriger Geschäftsführer Pfeuffer soll Nachfolgerin einarbeiten

Die Volkshochschule Haar steht vor einem personellen Umbruch. Der seit vielen Jahren tätige Geschäftsführer Alfred Pfeuffer geht Ende 2018 in den Ruhestand. Eine Nachfolgerin ist gefunden, wie die Vorsitzende der Volkshochschule (VHS) Haar, Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) auf Nachfrage bestätigte. Es hätten sich sehr viele Bewerber auf die Stellenausschreibung gemeldet, sagt Müller. Die Wahl sei auf eine Frau gefallen, die von außerhalb komme und rechtzeitig ihre Stelle in Haar antreten werde, um von Pfeuffer noch in Ruhe eingearbeitet zu werden. Einen Namen möchte Müller zu gegebener Zeit nennen.

Pfeuffer kam vor 41 Jahren als Kursleiter zur VHS und vermittelte den Haarern Ende der Siebzigerjahre erste Computerkenntnisse. Im Jahr 2001 übernahm Pfeuffer die Geschäftsführung der Einrichtung, die unter seiner Ägide stetig ihre Aufgaben ausweitete und etwa auch in der Nachmittagsbetreuung an den Schulen und im Bereich Integration neue Wege beschritt. Zuletzt kam die VHS Haar, die mittlerweile in repräsentativen Räumen im Poststadel residiert und 2017 ihr 60-jähriges Bestehen feierte, im Jahr auf etwa 18 000 Einschreibungen, ohne Kinder mitzuzählen.