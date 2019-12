Einer Streife der Haarer Polizei ist am Sonntag gegen 22.25 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz an der Defreggerstraße in Haar ein Wagen aufgefallen, in dem eine Person saß. Die Beamten schauten nach und trafen auf einen 30-Jährigen aus dem östlichen Landkreis, der auf dem Fahrersitz saß und neben sich auf Mittelkonsole und Beifahrersitz Dosen und Flaschen mit alkoholischen Getränken stehen hatte, von denen einige teils geleert waren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der Mann musste zu Fuß nach Hause gehen.