Bei einem Brand in einer Wohnung in Haar ist eine Rentnerin leicht verletzt worden. Es war am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr, als es in der Küche der Wohnung der über 70-Jährigen zu einer starken Rauchentwicklung kam. Ein installierter Feuermelder wurde durch den Rauch aktiviert, woraufhin Nachbarn die Feuerwehr verständigten. Diese konnte den Brand laut einer Mitteilung der Polizei löschen. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Kommissariat 13 des Münchner Polizeipräsidiums übernahm die weiteren Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand in der Küche durch fahrlässiges Verhalten verursacht worden sein.