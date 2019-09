Ein unbekannter Täter hat am Samstag mehrere Autos an der Leibstraße in Haar demoliert. Einem Autofahrer war gegen 23.20 Uhr aufgefallen, dass an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel abgebrochen oder zumindest umgebogen waren. Außerdem hatte jemand ein Motorrad umgeworfen. Die Polizei ermittelte insgesamt fünf beschädigte Pkw, sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 3000 Euro. Anwohner oder Passanten, die etwas beobachtet haben, können sich an die Polizeiinspektion 27 in Haar wenden (Telefon: 089/46 23 05-112).