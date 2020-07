Leichte Verletzungen hat eine 66-jährige Autofahrerin am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Haar erlitten. Laut Polizei war die Frau um 9.13 Uhr auf dem Jagdfeldring in Richtung Wasserburger Landstraße unterwegs, als von links aus einer Querparklücke ein 23-Jähriger in die Fahrbahn einfuhr, worauf sie erschrak und nach rechts auswich. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen, der verschoben wurde und in der Folge zwei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigte. An den vier beteiligten Autos kam es zu einem Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe. Die Leichtverletzte wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt.