18. Juli 2018, 21:55 Uhr Haar Tanzen im Vereinsgarten

Zu ihrem sommerlichen Gartenfest laden die D' Ammertaler Ottendichl am Sonntag, 22. Juli, von 14 Uhr in den Vereinsgarten an der Feldkirchener Straße 14 ein. Es gibt Speisen und Getränke sowie Aufführungen: Die D'Ammertaler zeigen Plattler und Volkstänze. Es darf mitgetanzt werden.