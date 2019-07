28. Juli 2019, 21:32 Uhr Haar Swingen und Querdenken

Andernorts beginnt mit den Sommerferien auch die kulturelle Dürre, am Kleinen Theater Haar geht es trotz Spielzeitende veranstaltungstechnisch weiter: Am kommenden Mittwoch, 31. Juli, heißt es wieder "Feierabend im Theater". Café und Garten werden um 17 Uhr geöffnet, die Grills angeheizt und die Getränke kalt gestellt. Von 19 Uhr an gibt es Live-Musik, dieses Mal mit Café Voyage. Das Münchner Trio kombiniert sinnliche Cello-Klänge mit funky Gitarrenrhythmen, Gypsy-Style mit französischen Chansons, Klassik mit Jazz. Die Texte sind meist in deutscher Sprache und aus eigener Feder und sollen zum Träumen, Genießen, Mitswingen und Querdenken einladen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.