Was hat es mit dem Sternenhimmel auf sich? Wie funktionieren selbstfahrende Autos und Roboter? Bei der Kinder-Uni der Volkshochschule Haar bekommen neugierige kleine Studenten Antworten auf brennende Fragen. Am Freitag, 15. Oktober, kommt Kinder-Uni-Professorin Juliane Bernhard von 17 bis 17.45 Uhr in die Uni an der Münchener Straße 3. Dabei steht das Thema "Super Kids" im Mittelpunkt und will mit den Teilnehmern herausfinden, welche besonderen Talente sie haben. Anmeldungen sind möglich direkt bei der VHS Haar zu den normalen Öffnungszeiten, telefonisch (089/46 00 28 00) oder auf der Homepage www.vhs-haar.de.