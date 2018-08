19. August 2018, 22:21 Uhr Haar Spielenachmittag

Das Bayerische Spiele-Archiv in Haar beteiligt sich am Sonntag, 9. September, zum sechsten Mal an der bundesweiten Aktion "Stadt-Land-Spielt". Das Spiele-Archiv stellt im kleinen Saal des Bürgerhauses am Kirchplatz 1 aktuelle Spiele und Klassiker zur Verfügung. Die Besucher können nach Herzenslust ausprobieren. Kompetente Spieleerklärer stehen bereit, um jedem das passende Spiel zu zeigen. Es kann gleich losgespielt werden. Bei einem Schätzspiel hat jeder die Chance, schöne Spiele aus dem Bestand des Archivs zu gewinnen. Beginn ist um 12 Uhr, Ende gegen 20 Uhr.