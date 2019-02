26. Februar 2019, 21:58 Uhr Haar Sperrung am Bahnhof

Bahnkunden müssen sich in Haar wieder auf Einschränkungen einstellen. Die Südtreppe zur Bahnsteigunterführung, also der zentrale Zugang zu den S-Bahnen, ist voraussichtlich den gesamten April gesperrt. Wie die Gemeinde unter Berufung auf die Deutsche Bahn mitteilt, werde die Umleitung über die Leibstraße und die dortige Unterführung beschildert. Nahe dem Lindenplatz werde eine Ersatz-Bushaltestelle eingerichtet. Die Sperrung wird notwendig, um in den ersten beiden Aprilwochen die untere Treppe neu zu setzen. Danach wird in dem Bereich ein Schmetterlingsdach aufgestellt. Bis zum Mai soll auch der Vorplatz neu gestaltet sein. Die Pflasterarbeiten sollen Mitte März anlaufen. Die beiden seit Monaten außer Betrieb befindlichen Aufzüge sollen nacheinander in Funktion genommen werden. Der Aufzug rauf zu den Bahnsteigen soll von Anfang April an nutzbar sein. Dann wären Züge über die Rampe im Norden barrierefrei erreichbar. Der Süd-Aufzug runter zur Unterführung geht nach dem Umbau in Betrieb; also Ende April.