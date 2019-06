28. Juni 2019, 21:59 Uhr Haar Somma-Festival startet

Seit drei Wochen ist das Somma-Klavier quer durch die Gemeinde unterwegs, die Somma-Blumen-Bomben haben reißenden Absatz gefunden und im Rathaus geistert der gute alte Zamma-Song wieder als Ohrwurm umher. Alles untrügliche Zeichen dafür, dass das Haarer Kulturfestival unmittelbar bevorsteht. Den Auftakt macht am Sonntag, 30. Juni, der 1. Haarer Hochhauslauf, der um 11 Uhr am Büroturm an der B 304 startet. Neu ist Open-Air-Kino am Dienstag, 2. Juli, um 21 Uhr am Wertstoffhof, für Donnerstag, 4. Juli, ist ein White-Dinner am Jagdfeldsee geplant. Das genaue Programm findet sich unter www.gemeinde-haar.de.