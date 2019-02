22. Februar 2019, 22:03 Uhr Haar Skurriles Figurenkabarett

Der Figurenspieler und Kabarettist Josef Pretterer gastiert am Donnerstag, 28. Februar, im Kleinen Theater Haar. Nach 20 Jahren auf der Bühne tourt er derzeit mit einem Best-of-Programm durch die Lande. In diesem Programm erzählt und spielt der 1948 geborene Pretterer im Wechsel. Er trägt etwa die abenteuerliche, skurrile Geschichte vor, wie er zum Figurenspielen kam, erzählt von brenzligen Situationen und unerwarteten Begegnungen bei Auftritten, oder wie seine Improvisationsfähigkeit geprüft wurde. Zwischendurch spielt er Szenen aus seinen bisherigen Programmen, die er in seiner lange Karriere auf Bühnen im deutschsprachigen Raum gezeigt hat. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es über www.reservix.de.