Zu seiner ersten Kulturfahrt in diesem Jahr bricht der Seniorenclub Haar am Mittwoch, 21. Juli, auf. Gemeinsam besuchen die Teilnehmer Wolnzach in der Hallertau. Nach einer Führung geht es zum Mittagessen und anschließend weiter nach Abensberg, wo ein Spaziergang und ein Abstecher in den Biergarten unter dem Hundertwasserturm auf dem Programm stehen. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Kirchenplatz. Karten für 25 Euro gibt es donnerstags und dienstags von 15 bis 17 Uhr im Seniorenclub.