24. Januar 2019, 22:07 Uhr Haar Senioren am Steuer

Der Führerschein und damit die Möglichkeit selbst mit dem Auto zu fahren, ist für viele Senioren ein wichtiges Stück Freiheit. Aber mit dem Älterwerden kommen auch Beschwerden oder Krankheiten, die das Fahren schwieriger und in manchen Fällen unmöglich machen. Im Vortrag "Sicheres Autofahren im Alter" am Montag, 28. Januar, erläutert Jens Benninghof, Chefarzt des Zentrums für Altersmedizin und Entwicklungsstörungen am Isar-Amper-Klinikum Haar, medizinisch-psychologische Aspekte zur Fahrtauglichkeit in höherem Lebensalter. Zudem wird er einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen zum Thema geben. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr im Gebäude der Nachbarschaftshilfe Haar, Kirchenstraße 3. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter der Telefonnummer 089/14 33 64 90 oder per E-Mail unter info@nbh-haar.de.