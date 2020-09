An diesem Montag, 28. September, öffnet das Jagdfeldbad in Haar wieder. Allerdings dürfen in den Hallenbad höchstens 30 Personen gleichzeitig für eine Stunde dort schwimmen. Alle Gäste müssen sich registrieren und bestätigen, dass sie keinen Kontakt zu einem Erkrankten hatten und selbst gesund sind. Der Registrierungsbogen ist auch auf der Homepage der Gemeinde Haar (www.gemeinde-haar.de) abrufbar. Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener ins Bad. Im Eingangsbereich sowie in den Umkleiden herrscht Maskenpflicht, Haartrockner dürfen nicht benutzt werden. Die Saisonkarten gelten bis Dezember. Das Konradbad nimmt am 12. Oktober den Betrieb auf, bleibt aber dem Vereinssport vorbehalten.