Trotz der Corona-Pandemie sind die staatlich anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen weiterhin geöffnet. Denn der Beratungsbedarf besteht fort, da Schwangere ihren Geburtstermin nicht verlegen können und das Leben mit Kleinkindern unabhängig vom Virus viele Fragen aufwerfen kann. Deshalb brauchen werdende Eltern und solche mit Kindern bis zu drei Jahren auch in diesen Krisenzeiten Unterstützung, wofür die Schwangerschaftsberatungsstelle Haar von Donum Vitae zur Verfügung steht. In der Beratungsstelle ist zwar weiterhin eine persönliche Beratung möglich. Jedoch bedarf es in jedem Fall der telefonischen Terminvereinbarung. Zur Sicherheit bieten die Fachleute deshalb derzeit an, die Beratung entweder telefonisch oder per datensicherer Videoverbindung durchzuführen. Insbesondere gibt es die Möglichkeiten der Videoberatung bei fristgebundenen Angelegenheiten wie der Schwangerschaftskonfliktberatung oder in anderen Notfällen. Kontakt zur Beratungsstelle in Haar ist unter Telefon 089/32 70 84 60 (außerhalb der Öffnungszeiten gibt es einen Anrufbeantworter), Fax 089/32 70 84 61, per E-Mail an haar@donum-vitae-bayern.de oder über das Internet auf der Seite www.haar.donum-vitae-bayern.de möglich. Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr.