Eine zwölfjährige Schülerin aus München ist am Mittwochmorgen vor dem Ernst-Mach-Gymnasium in Haar von einem Auto angefahren worden. Das Mädchen hatte den Jagdfeldring nicht an der dafür vorgesehenen Fußgängerampel überquert, sondern einen Weg etwas abseits von dieser gewählt. Zudem hörte es, wie die Polizei mitteilt, zu diesem Zeitpunkt über Kopfhörer Musik. Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-Jähriger, der gerade sein Kind zur Schule gebracht hatte, mit seinem Wagen in nördlicher Richtung. Beide bemerkten den jeweils anderen zu spät. Das Mädchen kollidierte mit der linken Frontseite des Wagens und wurde auf die Straße gestoßen. Die Schülerin klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Bein und suchte einen Arzt auf.