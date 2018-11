13. November 2018, 21:46 Uhr Haar Reise durch Brahms' Leben

Johannes Brahms durfte Triumphe wie kaum ein zweiter Komponist feiern. Zu seinem 121. Todestag erzählen der Theaterregisseur Andreas Manfred Gebhard, die Violinistin Katrin Ambrosius und der Pianist Erwin Stein nun seine Lebensgeschichte intermedial neu. Die Zuhörer erwarten neben einigen seiner Werke auch visuelle Eindrücke, zudem werden sie in die Zeit von Brahms zurückversetzt und nehmen Teil an seinem Leben und seinen Erlebnissen. Das Konzert in der VHS Haar, Münchener Straße 3 beginnt am Samstag, 17. November, um 17 Uhr. Karten sind in der VHS, an der Abendkasse und unter tickets.buehnenproduktionsgesellschaft.de erhältlich.