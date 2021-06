Große Freude bei der Haarer Volkshochschule: Wegen der Lockerungen können alle Kurse, Vorträge und Führungen nun wieder in Präsenz stattfinden. Die meisten Kurse starten in der Woche vom 14. Juni. Das Hygienekonzept gilt nach wie vor, am Platz aber muss keine Maske mehr getragen werden. Da viele Teilnehmer und Dozenten das Online- und Hybrid-Programm zu schätzen gelernt haben, wird es weitergeführt. Die VHS bietet zudem im August und bis zum 3. September ein Sommerprogramm an. Die Geschäftsstelle an der Münchener Straße 3 ist von 14. Juni an wieder persönlich zu erreichen, vorerst nur vormittags von 9 bis 12 Uhr.