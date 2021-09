An der Musikschule Haar finden unter dem Motto "Percussion? Na klar!" dienstags Percussion-Kurse für Kinder und Erwachsene statt. Mit Cajons, Djemben, Handtrommeln und Kleinschlagwerken wird gemeinsam musiziert. Große und kleine Rhythmus-Fans sind willkommen. Neue Kurse starten im Oktober nachmittags von circa 15 Uhr an für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Neu im Angebot der Musikschule sind Erwachsenenkurse am Dienstagabend um 18 Uhr. Für weitere Auskünfte reicht eine E-Mail an info@musikschule-haar.de.