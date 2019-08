8. August 2019, 22:01 Uhr Haar Patrozinium in Salmdorf

Das katholische Hochfest Mariä Himmelfahrt am Donnerstag, 15. August, wird in der kleinen ehemaligen Wallfahrtskirche im Haarer Ortsteil Salmdorf besonders gefeiert. Ein Besuch lohnt sich allemal, da hier eine bemerkenswerte Pieta von 1340 steht. Die Patroziniums-Feier beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Danach wird im Biergarten des T-Bone-Steakhouse an der Johann-Karg-Straße weitergefeiert. Von 11.30 Uhr an spielt die Haarer Blaskapelle. Das gesellige Zusammensein nach dem Gottesdienst wird seit der 1000-Jahr-Feier in Salmdorf im Jahr 2015 besonders gepflegt. Ingo Gugisch, Vorsitzender des Vereins "D'Salmdorfer", bezeichnet es als eine schöne neue Tradition. Denn Intention des Vereins ist es einerseits, wie er sagt, Brauchtum zu pflegen. Andererseits sollen neue Traditionen generiert werden, wie eben das gesellige Beisammensein. "Daher ist auch nicht nur das Dorf eingeladen, sondern jeder ist herzlich willkommen", sagt er.